كهربا يهنئ متابعيه بعيد الأضحى المبارك.. شاهد

هنأ محمود كهربا لاعب النادي الاهلي متابعيه بعيد الأضحى المبارك.





ونشر كهربا صورة له مع امح الدولي وهما يرتدان عباءتان ملطختان بدماء الأضحية وعلق عليها قائلا "كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وعيد سعيد عليك جميعا".









وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية .









ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.



