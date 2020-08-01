بأسهل الخطوات.. طريقة عمل السجق في المنزل.. فيديو

من الأكلات التى يعشق تناولها الكثيرون ويحرص البعض على شرائه من المطاعم، لذا نقدم لك

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مقادير سجق بصوص الطماطم والثوم​

سجق شرقي

طماطم

ثوم فصوص

فلفل اخضر واحمر

بهارات

كزبرة جافة ناعمة

باذنجان ابيض

دبس رمان

خل

4 ثمرة فلفل حار

زيت للقلي

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير سجق بصوص الطماطم والثوم​

-يشوح السجق في طاسة على النار

-يمكن أن يضاف له القليل من الماء ويترك على النار حتى النضج





الصوص

-يشوح الثوم في طاسة على النار مع الزيت

-يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجاف والبهارات

-تضاف الطماطم والخل ثم دبس الرمان ويترك الخليط على النار حتى النضج

-يقلى الفلفل الحار والباذنجان الأبيض والفلفل الرومي في الزيت

-يضاف البصل الأورما لخليط السجق

-يضاف الفلفل الرومي والحار والباذنجان الأبيض المقلي لخليط السجق على النار

-يضاف خليط الطماطم لخليط السجق ويقلب كل الخليط على النار

-يغرف ويقدم







