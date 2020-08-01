AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل السجق في المنزل.. فيديو

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:01 ص
طريقة عمل السجق
طريقة عمل السجق في المنزل
Advertisements
هاجر هانئ
يعتبر السجق من الأكلات التى يعشق تناولها الكثيرون ويحرص البعض على شرائه من المطاعم، لذا نقدم لك طريقة عمل سجق بصوص الطماطم والثوم​ فى المنزل على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.


اقرأ إيضا..

مقادير سجق بصوص الطماطم والثوم​
سجق شرقي 
طماطم 
ثوم فصوص
فلفل اخضر واحمر 
بهارات 
كزبرة جافة ناعمة 
باذنجان ابيض 
دبس رمان 
خل 
4 ثمرة فلفل حار 
زيت للقلي 
ملح 
فلفل أسود 

طريقة تحضير سجق بصوص الطماطم والثوم​
-يشوح السجق في طاسة على النار
-يمكن أن يضاف له القليل من الماء ويترك على النار حتى النضج

الصوص
-يشوح الثوم في طاسة على النار مع الزيت
-يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجاف والبهارات
-تضاف الطماطم والخل ثم دبس الرمان ويترك الخليط على النار حتى النضج
-يقلى الفلفل الحار والباذنجان الأبيض والفلفل الرومي في الزيت
-يضاف البصل الأورما لخليط السجق
-يضاف الفلفل الرومي والحار والباذنجان الأبيض المقلي لخليط السجق على النار
-يضاف خليط الطماطم لخليط السجق ويقلب كل الخليط على النار
-يغرف ويقدم



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شهية ولذيذة .. طريقة عمل مناقيش سجق "فيديو"

طريقة تحضير اللحمة بالصويا صوص من الشيف الشربيني

طريقة عمل فول إسكندراني بالعدس بأسهل الخطوات ..فيديو

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

ترشيحاتنا

خصم 6400 جنيه على هاتف Galaxy S20 Ultra..عرض لن يتكرر

هالة صدقي تحيي ذكرى وفاة والدتها: خسارة الأم لا تعوض

أيام التشريق.. لماذا سميت بهذا الاسم.. 3 أمور أوصى بها النبي

أحمد السيد: الزمالك طلب ضمي أكثر من مرة.. والبدري سبب رحيلي عن الأهلي

ليفربول يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل.. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-8-2020

AdvertisementS

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

فيديوهات جنسية ودعارة.. رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة وعايزين فلوس

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

في ذكرى وفاته.. كيف أقنع سعيد صالح نجمي المقاولون للعب بـ الأهلي

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-8-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير