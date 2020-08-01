الريال السعودي بـ 4.27 جنيه للبيع.. أسعار صرف العملات العربية ثاني أيام عيد الأضحى اليوم السبت 1 - 8 - 2020

ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2020 ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع.