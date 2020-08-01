AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الريال السعودي بـ 4.27 جنيه للبيع.. أسعار صرف العملات العربية ثاني أيام عيد الأضحى اليوم السبت 1 - 8 - 2020

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:31 ص
عملات عربية
عملات عربية
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2020 ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع.


 وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه نحو 41.13 جنيه للشراء 42.49 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفقا للبنك المركزى ...أسعار صرف العملات العربية الثلاثاء 26-5-2020

الدينار الكويتي يرتفع 5 قروش .. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 31-5-2020

ارتفاع أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه بـ ختام اليوم الأحد

انخفاض الدينار الكويتي 77 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار العملات العربية اليوم

الدينار الكويتى يتراجع 5 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الأحد

ترشيحاتنا

حيل تمكنك من كشف التلاعب في عداد السيارة المستعملة

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

كشفه 5 جنيهات وببلاش للأيتام.. طبيب الغلابة بأسيوط: لهذا السبب وهبت نفسي للفقراء.. فيديو

لليوم الثالث .. الصين تسجل أكثر من 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

حكم صيام أيام التشريق.. شخص واحد يجوز له الصوم فقط

AdvertisementS

5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

فيديوهات جنسية ودعارة.. رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة وعايزين فلوس

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

في ذكرى وفاته.. كيف أقنع سعيد صالح نجمي المقاولون للعب بـ الأهلي

افرحوا اضحكوا الحياة ما نعيشها مرة... بفستان منفوش ابنة هيفاء وهباء تشعل إنستجرام

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-8-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير