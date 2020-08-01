AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديربي لندني.. آرسنال يتحدى تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:06 ص
آرسنال يواجه تشيلسي
آرسنال يواجه تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي
Advertisements
إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم السبت، صوب ملعب "ويمبلي" لمشاهدة نهائي الديربي اللندني المثير لكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيجمع بين أرسنال وتشيلسي.

ويستهدف آرسنال حصد البطولة لضمان مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، فيما يستهدف تشيلسي تحقيق اللقب، لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع البلوز.

ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيره، بعدما قدم موسما متواضعا في الدوري الإنجليزي وأنهاه في المركز الثامن، حيث لم يعد أمامه أي فرصة لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، إلا الفوز باللقب.

في المقابل، ضمن تشيلسي تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعد أن أحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامبارد يتحدث عن صفقة انتقال فيرنر لـ تشيلسي.. ويؤكد: سعيد بـ تعدد الاختيارات

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشيلسي يصطدم بـ ليستر.. ومانشستر سيتي في ضيافة نيوكاسل

تشيلسي في ضيافة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي

فرنك لامبارد يحذر لاعبي تشيلسي من ادعاءات لاعبي مانشستر يونايتد

قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة

الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة .. تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد

ترشيحاتنا

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

ما هو يوم القر وفضله وسبب تسميته بهذا الاسم؟

محلل تونسي: موقف الغنوشي في حركة النهضة بات محسومًا

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

فيديوهات جنسية ودعارة.. رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة وعايزين فلوس

ليفربول يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير