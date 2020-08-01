ديربي لندني.. آرسنال يتحدى تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم السبت، صوب ملعب "ويمبلي" لمشاهدة نهائي الديربي اللندني المثير لكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيجمع بين أرسنال وتشيلسي.





ويستهدف آرسنال حصد البطولة لضمان مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، فيما يستهدف تشيلسي تحقيق اللقب، لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع البلوز.





ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيره، بعدما قدم موسما متواضعا في الدوري الإنجليزي وأنهاه في المركز الثامن، حيث لم يعد أمامه أي فرصة لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، إلا الفوز باللقب.





في المقابل، ضمن تشيلسي تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعد أن أحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.



