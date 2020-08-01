بمناسبة عيد الأضحى.. ننشر أسعار ومواعيد عروض الصوت والضوء

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء التنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة احدى شركات قطاع الاعمال العام عن استمرار التخفيضات على تذاكر عروض الصوت والضوء باللغة العربية للمصريين والعرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك و تنشيطا للسياحة الداخلية.
وينشر "صدى البلد " أسعار تذاكر العروض قبل التخفيض وبعده والذى يستمر خلال شهر أغسطس الجارى.
أقرا ايضا ...تقرير: لماذا تتخبط أسعار الذهب صعودا وهبوطا وما هو الوقت المناسب للشراء؟
وتسجل سعر التذكرة العادية 45 جنيه بدلا من80 جنيه اما سعر التذكرة vip سيكون 65 جنيه بدلا من 100 جنيها.
وتبدا العروض باللغة العربية بمنطقتي الاهرامات وفيله في الساعة 7.30 مساءا اما مناطق الكرنك وادفو و ابو سمبل الساعة 7 مساء.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء ،استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لاتاحه الفرصة للمصريين والعرب الترفية طوال ايام العيد .
وينشر "صدى البلد " أسعار تذاكر العروض قبل التخفيض وبعده والذى يستمر خلال شهر أغسطس الجارى.
أقرا ايضا ...تقرير: لماذا تتخبط أسعار الذهب صعودا وهبوطا وما هو الوقت المناسب للشراء؟
وتسجل سعر التذكرة العادية 45 جنيه بدلا من80 جنيه اما سعر التذكرة vip سيكون 65 جنيه بدلا من 100 جنيها.
وتبدا العروض باللغة العربية بمنطقتي الاهرامات وفيله في الساعة 7.30 مساءا اما مناطق الكرنك وادفو و ابو سمبل الساعة 7 مساء.
من جانبه أكد محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء ،استمرار منح تخفيضات على عروض الصوت والضوء لاتاحه الفرصة للمصريين والعرب الترفية طوال ايام العيد .