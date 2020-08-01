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فن

الجمهور يبحث عن نجوى إبراهيم.. اعرف السبب

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:02 ص
نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم
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آيه عاطف
تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما قالت إنها تلقت أربع صفعات حقيقية فى حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هى من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها.

وتابعت:"كنت ألعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعرى، ودخلت الأوضة بتاعتى وجبت المقص وقصيته وعملت خورم فى دماغى وعلشان أدارى الجريمة لبست أشرب وماما ضربتنى القلم الأول".


كما أضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" القلم التانى خدته من بابا لما كان عمرى 8 سنوات خدت التانى لأنى شربت قهوة وكذبت على بابا".
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