الجمهور يبحث عن نجوى إبراهيم.. اعرف السبب

تلقت أربع صفعات حقيقية فى حياتها، مشيرة إلى أن والدتها هى من صفعتها القلم الأول عندما كانت صغيرة وأقبلت على قص شعرها.





وتابعت:"كنت ألعب ألعاب قوى وكنت هأخد جائزة فقلت أنا كدا كبرت ولازم أقص شعرى، ودخلت الأوضة بتاعتى وجبت المقص وقصيته وعملت خورم فى دماغى وعلشان أدارى الجريمة لبست أشرب وماما ضربتنى القلم الأول".



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كما أضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج"التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلة:" القلم التانى خدته من بابا لما كان عمرى 8 سنوات خدت التانى لأنى شربت قهوة وكذبت على بابا".