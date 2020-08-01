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رياضة

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:37 ص
آرسنال ضد تشيلسي
آرسنال ضد تشيلسي
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إسراء أشرف
تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم السبت، صوب ملعب "ويمبلي" لمشاهدة نهائي الديربي اللندني المثير لكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي سيجمع بين أرسنال وتشيلسي.

موعد مباراة أرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تنطلق صفارة اللقاء بين الجانرز والبلوز، في تمام السادسة والنصف مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي "بي إن سبورتس" 1، 2، بتعليق رؤوف خليف.

ويستهدف أرسنال حصد البطولة لضمان مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، فيما يستهدف تشيلسي تحقيق اللقب، لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع البلوز.

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