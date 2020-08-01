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منوعات

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قال باحثون، إن الأرض ستتعرض غدا، الأحد، و بعد غد إلى عاصفة شمسية، قد تضرب الأرض بسبب تعرض الشمس إلى انفجارات سينتج عنها غازات قد تؤدي إلى عاصفة شمسية. 

وبحسب ما ورد في صحيفة "إكسبريس"، فإن الأرض ستتعرض لعاصفة شمسية بعد أن وصف الباحثون  خروج انبعاثات لغزات من الشمس بعد حدوث انفجارات نتج عنها خروج مجموعة من الغازات في الفضاء. 

ويرجح الباحثون، أن تلك العاصفة الشمسية يمكن أن تخترق المجال المغناطيسي للأرض يومي 2،3 أغسطس بعد انطلاقها من نصف الكرة الشمالي للشمس. 

ولكن يؤكد الباحثون أيضا أن المجال المغناطيسي يحمي الأرض من تلك الانبعاثات الشمسية التي قد تؤثر بالسلب على البشر في حالة عدم وجود المجال المغناطيسي الذي يحيط بالكرة الأرضية. 
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