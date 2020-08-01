تشجيعا للمنتج المحلي.. ننشر عناوين فروع شركات التجارة والغزل التابعة للقطاع العام المشاركة فى مبادرة ميغلاش عليك

أطلقت وزارة المالية الأحد الماضى، فعاليات المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تحت شعار "ميغلاش عليك"، لتستمر فعالياتها لمدة 3 أشهر وبمشاركة واسعة من مجتمع الصناع والتجار، وذلك بهدف تقديم حزمة من التخفيضات بنسبة تصل لنحو 20% على أسعار العديد من السلع والمنتجات المعمرة.







وحرصت وزارة قطاع الأعمال العام على المشاركة فى هذه المبادرة من خلال شركاتها التابعة، وذلك تأكيدا للدور الاجتماعى الذى تقوم به الوزارة لدعم المواطن وتوفير السلع اللازمة بأسعار مناسبة من خلال فروع شركاتها.











وينشر "صدى البلد" أسماء وعناوين فروع شركات التجارة الداخلية والغزل والنسيج (هانو بنزايون، صيدناوى بيع المصنوعات، الدقهلية للغزل والنسيج، مصر للغزل والنسيج) بالمحافظات المختلفة، والتى بلغت نحو 50 فرعا.





1- بنزايون الإسكندرية 2 ميدان سانت كاترين

2- الصالون الأخضر الإسكندرية 23 شارع صلاح سالم الإسكندرية

3- هانو كامب شيراز الإسكندرية 51 ش الأمير عمر لطفى كامب شيراز

4- هانون صلاح سالم الإسكندرية 13 ش صالح سالم

5- بنزايون دمنهور محافظة البحيرة شارع السويتش دمنهور

6- بنزايون بيلا كفر الشيخ شارع الثورة مساكن الوحدة المحلية

7- الصالون الأخضر -الزقازيق شارع أحمد ماهر الزقايق الشرقية

8- بنزايون فاقوس شارع السيد حسين فاقوس

9- هانو بورسعيد25 شارع النهضة بورسعيد

10- هانو بورفؤاد شارع 23 يوليو السوق بورفؤاد

11- هانو الإسماعيلية 1 ش البلدية العريشة الإسماعيلية

12- بنزايون عباس بالإسماعيلية 68 شارع سعد زغلول ميدان عباس

13- بونتريمولى القاهرة فى 5 شارع طلعت حرب

14- ملحق جاتينيو الشواربى فول وان 1 فى 28 شارع محمود بسيونى القاهرة

15- هانو الظاهر 5 ميدان قشتمر الظاهر

16- هانو المنيا 26 شارع طريق الجيش المنيا

17- بنزايون سمالوط البر الغربى شارع بورسعيد الطريق السريع المينا

18- بنزايون ملوى شارع على بن ابى طالب المنيا

19- بنزايون قليوب شارع سعد باشا زغلول قليوب البلد القليوبية

20- بنزايون الباجور شارع الجيش الجديد بجوار المحطة الباجور المنوفية

21- بنزايون ابشوى شارع السكة الحديد بجوار المطافى الفيوم







شركات الغزل

1-الدقهلية للغزل والنسيج

شارع السكة الحديد بجوار محلات الملكة محافظة الدقهلية

22-الدقهلية للغزل والنسيج شارع عبد السلام عارف سور نادى العمال الدقهلبة

23-الدقهلية للغزل والنسيج سنوب اول طريق المنصورة السبنلاوين

24-الدقهلية للغزل والنسيج دكرنس شارع الكنيسة بجوار المطافى

25-الدقهلية للغزل و النسيج شارع عرابى المنشية الاشكندية

26-مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى محافظة الغربية

27-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية 1 ش البربرى سكة الويلى القاهرة

28-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية

السوق التجارى ألف مسكن القاهرة

29-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية 1 شارع سعيد مطر كيت كات

30-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية ميدان عرابى الزقايق محافظة الشرقية

31-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية

شارع التحرير أبو كبير الشرقية

32-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية شارع عمر بن الخطاب ههيا الشرقية

33-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية

شارع 23 يوليو محافظة شمال سيناء

34-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية شارع







المنشية الشهداء بورسعيد

35-شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية





