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فن

عمرو الشاذلي لـ صدى البلد: أغنية متصدقيش تناقش قضايا هامة عن المرأة

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:00 م
عمرو الشاذلي
عمرو الشاذلي
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آيه عاطف
يستعد الفنان عمرو الشاذلي لطرح أغنية جديدة بعنوان "متصدقيش" بالتعاون مع حسام الحسينى، في شكل ديو غنائي يجمعهما.


وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "صدى البلد": "إنني متحمس للغاية لطرح الأغنية ومعرفة ردود أفعال الجمهور، خاصة أنها تناقش قضية هامة جدًا، وسعيد بأنها سوف تطرح قريبًا، خاصة أن كلمات الأغنية مكتوبة منذ عام 2006".


وكان عمرو الشاذلي طرح البرومو الرسمي الخاص بالأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تناقش قضايا العنف ضد المرأه.


"متصدقيش" كلمات: حسام الحسيني، وألحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع: محمد شفيق، فكرة الفيديو: حسام الحسينى تحت إشراف: ليندا عالم، كريتيف وبحث: راندا فؤاد، رسومات: بدر محمد، تحريك رسوم: ايزو (إسلام سولو).

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