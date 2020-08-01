عمرو الشاذلي لـ صدى البلد: أغنية متصدقيش تناقش قضايا هامة عن المرأة









وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "صدى البلد": "إنني متحمس للغاية لطرح الأغنية ومعرفة ردود أفعال الجمهور، خاصة أنها تناقش قضية هامة جدًا، وسعيد بأنها سوف تطرح قريبًا، خاصة أن كلمات الأغنية مكتوبة منذ عام 2006".









وكان عمرو الشاذلي طرح البرومو الرسمي الخاص بالأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تناقش قضايا العنف ضد المرأه.





"متصدقيش" كلمات: حسام الحسيني، وألحان : عمرو الشاذلى، و توزيع: محمد شفيق، فكرة الفيديو: حسام الحسينى تحت إشراف: ليندا عالم، كريتيف وبحث: راندا فؤاد، رسومات: بدر محمد، تحريك رسوم: ايزو (إسلام سولو).



