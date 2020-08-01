بعد ادعائه بناء فضائيين لـ الأهرامات.. رانيا المشاط لـ إيلون ماسك: ندعوك لزيارتها واستكشافها.. شاهد

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وبمجرد أن نشر ماسك تغريدته تفاعل معها رواد الموقع ما بين السخرية من حديثه أو بالضحك على اعتبار أنها دعابة منه أو بالتصديق على صحة كلامه من قبل الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة الذين يعتقدون أن سلطات الدول الكبرى تتعمد إخفاء حقيقة وجود كائنات فضائية.









وعادة ما ينشر إيلون ماسك تغريدات مثيرة للجدل وتنتشر على نطاق واسع، والتي أحيانا ما تكون جادة أو غامضة أو مباشرة بشكل صادم.