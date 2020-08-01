بعد ادعائه بناء فضائيين لـ الأهرامات.. رانيا المشاط لـ إيلون ماسك: ندعوك لزيارتها واستكشافها.. شاهد

كتبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة ردا على ايلون ماسك بعد قوله إن الأهرامات تم بناؤها عن طريق الفضائيين.
وقالت رانيا المشاط: "أتابع عملك مع الكثير من الإعجاب. أدعوكم لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق من مقابر بناة الهرم. سيد ماسك، نحن في انتظارك".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" الأمريكية إيلون ماسك، نشر تغريدة مثيرة للجدل بشأن بناة الأهرامات عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
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وبمجرد أن نشر ماسك تغريدته تفاعل معها رواد الموقع ما بين السخرية من حديثه أو بالضحك على اعتبار أنها دعابة منه أو بالتصديق على صحة كلامه من قبل الذي يؤمنون بنظريات المؤامرة الذين يعتقدون أن سلطات الدول الكبرى تتعمد إخفاء حقيقة وجود كائنات فضائية.
وعادة ما ينشر إيلون ماسك تغريدات مثيرة للجدل وتنتشر على نطاق واسع، والتي أحيانا ما تكون جادة أو غامضة أو مباشرة بشكل صادم.
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