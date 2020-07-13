في حديث لـ CNBC.. رانيا المشاط تكشف كيف تعاملت الحكومة مع أزمتي كورونا وسد النهضة

وزيرة التعاون الدولي مقابلة مع قناة CNBC أوروبا - بعنوان "لقد دفعت جائحة كوفيد 19 صانعي القرار لابتكار حلول غير تقليدية لمواجهة الأزمة". أجرت رانيا المشاط





وقالت المشاط، إن وباء كورونا دفع صناع القرار والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم إلى ابتكار حلول مبتكرة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية الأعمال، مشيرة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتسخير ظروف الأزمة لتعزيز اصلاحات اقتصادية.





وأوضحت وزيرة التعاون الدولي خلال حوارها مع CNBC أوروبا، أن الدولة المصرية شرعت في تبني أدوات السياسة المالية والنقدية لتعزيز سياسات الشمول المالي، وتسريع إجراءات التحول الرقمي، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، بالإضافة إلى تحديد 1.5 مليون من العمال المتضررين من الوباء غير الرسميين لتزويدهم بالدعم اللازم وإشراكهم في نظام الشمول المالي.





اقرأ ايضا رانيا المشاط : 17 مليون دولار من اليونيسيف لدعم مصر في مواجهة كورونا





وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي أطلقت شراكة عالمية للتعاون الفعال مع شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف في أبريل الماضي بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الوزارات وشركائها في التنمية لتحقيق أهداف التنمية ودعم الخطط المستقبلية في كل قطاع من خلال مشاركة تفاعلية منتظمة بين جميع شركاء التنمية، لا سيما في ظل استمرار أزمة كورونا.





وردًا على استفسار حول سد النهضة الإثيوبي ، أعادت المشاط تأكيد ثقتها الكاملة في القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية كصمام أمان لمستقبل مصر.





وأضافت أن مشاريع التنمية الزراعية والري كانت على رأس جدول أعمال الوزارة مع شركاء التنمية بهدف تطبيق التقنيات الحديثة بين أدوات الزراعة والري، وبالتالي تحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.





كما أشارت إلى أن الزراعة أثبتت أنها ذات أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي خلال جائحة كورونا.





وتطرقت المشاط إلى قطاع السياحة، موضحة أن السياحة كانت من أبرز القطاعات على مستوى الاقتصاد المحلي، وأن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات تدريجية للسماح بعودة السياح إلى بعض المدن، مع مراعاة التدابير الوقائية.