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هاني سويلم: إثيوبيا لديها أهداف غير معلنة من إنشاء سد النهضة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال هاني سويلم المدير مدير قسم اليونسكو لإدارة المياه بإحدى الجامعات الألمانية، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة في أزمة سد النهضة، مضيفا أن هذه الجهود تقابلها دولة أثيوبيا بكل تعنت.

وأضاف في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن :"كل خطوة محسوبة زي الدهب، وتعمل الدولة بكل عقلانية"، مستدركا أنه تم التعامل مع الملف بحكمة واحترام لإعلان المبادئ.
  
وتابع أن دور الاتحاد الإفريقي في المفاوضات الحالية استفسار، ولا يوجد حتى الان أي دور تفاعلي أو طرح أي بدائل، لافتا إلى أن هدف مصر تأمين حقوق المصريين في مياه نهر النيل.

وأكمل هاني سويلم أن هدف أثيوبيا ليس ما تعلن عنه ولها أهداف أخرى تتغول بها على حقوق الجميع، مؤكدا أن القانون الدولي يقول استخدام عادل في مياه نهر النيل.

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