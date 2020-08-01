خلال إجازة عيد الأضحى.. استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء مستمرة في استقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وسداد جدية تصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة.





اقرأ أيضا :





وأشار محافظ أسيوط إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع وأجازة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت اعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وتسهيلًا عليهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





كما تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة المراكز التكنولوجية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط ومراكز الفتح ومركز أسيوط رافقه خلالها محمد بشير رئيس حي غرب ونائبه ومدير الإدارة الهندسية وأيمن محروس رئيس حي شرق وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز أسيوط وتابع سير العمل وتلقى طلبات التصالح خلال أجازة عيد الأضحى المبارك تيسيرا على المواطنين موجهًا بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات كما تابع رؤساء المراكز والأحياء سير العمل بالمراكز التكنولوجية واستلام الطلبات وسداد جدية التصالح .





كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام القانون مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح مناشدًا كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة ،مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات لافتًا إلى انه جارى استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام العطلات و (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية .



