AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء.. لن تصدق فوائدها

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:00 م
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
Advertisements
هاجر هانئ
اللحوم الحمراء من الأطعمة الشهية التى تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتسم باحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.


وفى هذا السياق، كشفت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، أبرز الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول اللحوم الحمراء وكان أبرزها:

اقرأ أيضا:


- تحمي الجسم من الإصابة بنزلاد البرد والفيروسات.
- تقاوم مرض السرطان لأنها تحتوي على معدن السيلينيوم.
- تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في السن لاحتوائها على مادة الكارنيتين ومادة الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة.
- تحمي من الإصابة بتصلب الشرايين لاحتوائها على الزنك.
- تحتوي على فيتامين B12 الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.
- تقوي جهاز المناعة في الجسم بسبب احتوائها على مواد مضادة للأكسدة.
- تساعد في نمو العظام بشكلٍ سليم.
- تنظم عملية نقل الأكسجين في الجسم.
- تمنح الجسم شعورًا بالطاقة.
- تحمي الجسم من الإصابة بالانيميا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد.
- تساعد في بناء أنسجة الجسم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات.
- تقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم حيث إنها تحتوي على حامض الستياريك وحامض الأوليك.
- تقوي الذاكرة وتنشطها وذلك بسبب احتوائها على فيتامين B12 وأوميجا 3 الضروري لنمو الدماغ.
- تساهم في بناء الأسنان لاحتوائها على فيتامين D الذي يزيد امتصاص الجسم للكالسيوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لـ الشعر والبشرة والصحة.. 5 فوائد مذهلة لتناول 3 حبات من البندق يوميًا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشمام

4 فوائد صحية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحم الضاني ؟

ترشيحاتنا

بعد مرور 15 عاما.. شاهد شكل الطفلة سوكا في حفل زفافها

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

بـ تيشرت أخضر.. منة فضالى تتألق فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

يوم القر.. سبب تسميته وفضله وحكم صيامه؟

AdvertisementS

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

على الموضة وتعشق الأسود.. شاهد أجمل فساتين نيللي كريم على السجادة الحمراء