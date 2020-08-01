ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم الحمراء.. لن تصدق فوائدها

اللحوم الحمراء من الأطعمة الشهية التى تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، بالإضافة إلى ذلك تتسم باحتوائها على الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.











وفى هذا السياق، كشفت جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، أبرز الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول اللحوم الحمراء وكان أبرزها:





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- تحمي الجسم من الإصابة بنزلاد البرد والفيروسات.

- تقاوم مرض السرطان لأنها تحتوي على معدن السيلينيوم.

- تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات التقدم في السن لاحتوائها على مادة الكارنيتين ومادة الكولاجين التي تحافظ على نضارة البشرة.

- تحمي من الإصابة بتصلب الشرايين لاحتوائها على الزنك.

- تحتوي على فيتامين B12 الذي يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- تقوي جهاز المناعة في الجسم بسبب احتوائها على مواد مضادة للأكسدة. - تساعد في نمو العظام بشكلٍ سليم. - تنظم عملية نقل الأكسجين في الجسم. - تمنح الجسم شعورًا بالطاقة. - تحمي الجسم من الإصابة بالانيميا لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد. - تساعد في بناء أنسجة الجسم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات.

- تقلل من نسبة الكوليسترول في الجسم حيث إنها تحتوي على حامض الستياريك وحامض الأوليك.

- تقوي الذاكرة وتنشطها وذلك بسبب احتوائها على فيتامين B12 وأوميجا 3 الضروري لنمو الدماغ.

- تساهم في بناء الأسنان لاحتوائها على فيتامين D الذي يزيد امتصاص الجسم للكالسيوم.



