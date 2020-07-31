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مرأة

قبل ما تاكلها.. تعرف على السعرات الحرارية لأنواع اللحوم

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:09 ص
السعرات الحرارية
السعرات الحرارية لأنواع اللحوم
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هاجر هانئ
مع حلول عيد الأضحي المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأطباق المختلفة والمتنوعة التى تحتوى على اللحم، والتي تعتبر من الأطعمة الصحية والمفيدة لأنها تحتوى على نسبة من الحديد والبروتينات التى تعمل على تحسين  كفاءة النمو والعضلات وتعزيز جهاز المناعة.

ولكن حذرت الدكتورة جيهان الدمرداش،  أخصائيه تغذيه علاجيه و سمنه و نحافه، من الأفراط فى تناول اللحوم بالأخص اللحم الضاني لانه غني بالدهون المشبعه ويؤدى إلى رفع معدل الكوليسترول فى الدم أكثر من أنواع اللحوم الأخرى.

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وقالت أن كل نوع من اللحوم يختلف فى  نسبة الدهون والسعرات الحرارية عن الأنواع الأخرى.. 
-يحتوي 100 جرام فقط من اللحم الضاني على 216 سعر حراري ، 15 جرامًا من الدهون ، 70 ملليجرام من الكوليسترول والصوديوم ، 20 جرام بروتين ، 270 ملليجرام من البوتاسيوم.
-يحتوي 100 جرام من لحم الجمل على 98 سعرًا حراريًا ، 1 جرام من الدهون ، 61 ملليجرام من الكوليستيرول ، 70 ملليجرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين
-يحتوي 100 جرام من لحم الجاموس على 111 سعر حراري ، 1.53 جرام من الدهون ، 52 ملليجرام من الكوليستيرول ، 48 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين.
- يحتوي 100 جرام من لحم الأبقار على 250 سعر حراري ، 17 جرام من الدهون ، 74 ملليجرام من الكوليستيرول ، 54 ملليحرام من الصوديوم ، 22 جرام بروتين ، 271 ملليجرام من البوتاسيوم.

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