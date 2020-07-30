AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ابتعد عن المشوي والمحمر.. طرق طهي للحمة غير صحية

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:04 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تختلف اكلات عيد الاضحي في طرق طبخ وتقديم اللحوم وطبخها ولكن قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري أصح طرق لطهي اللحم الأحمر. 


 الطهي في الفرن ويكون مع اللحم بقدونس + كرفس+ جزر (لأنها تمتص الدهون الموجودة في اللحم بنسبة كبيرة )  وحرارة الفرن تكون قوية لقتل اي ميكروب مع اللحم الضاني.





2- الطهي في الكيس الحراري صحي ومهم . 



3- السلق في ماء قليل (نشوح اللحم اولا بدون اي دهون خارجية حتى يأخذ لون به في وعاء به جزر كرفس بصل كرات وماء يغطي نصف اللحم فقط وعندما تمتص الماء نزود ماء قليل بماء قليل حتى ينضج اللحم ؛ لأن كثرة الماء في سلق اللحم يفقد اللحم قيمته الغذائية العالية ) 



(طرق الطهي الخاطئة وغير الصحية )


1- القلي (جريمة بشعة في حق صحتك )  والتي تضر القلب ولها مخاطر علي مرضي الضغط وتصلب الشرايين حيث انها تسبب جلطات وسرطانات.


2- الشيّ على الفحم وملامسة اللحم للفحم أو أسياخ الحديد التي تحمل صدأ وبكتيريا ضارة مما يعمل على حدوث تفاعل مع اللحم ويسبب تسمما غذائيا .
 

3-- الشيّ عموما على الشوايات ينصح به مرة واحدة فقط إسبوعيا او مرة شهريا لأن هناك عناصر نيتروجينية وثاني أكسيد الكربون تخرج من اللحم او تتكون في اللحم عند عملية الشواء وفقد الدهون الطبيعية من اللحم لها أضرار بالغة على مرضى الكبد والكلي.


⁦⁩ينصح بتناول كوب شاي أخضر بدون سكر بعد تناول اللحم بساعتين + ينصح بتناول اللحم فقط مع سلطة خضراء مكونة من جزر بقدونس خس جرجير فلفل أخضر -بدون نشويات تماما.


وتكون وجبة النشويات قبل وجبة اللحم والخضار بساعتين او بعدها بساعتين.


تناول فاكهة ليلا في العشاء وتكون مليئة بالألياف الطبيعية مثل التفاح --الأناناس -- الخوخ --البرتقال لأنها تمتص السموم من الجسم وتعمل على تنقية الدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل صينية بلطي بالطماطم.. فيديو

احذر.. 3 مخاطر بانتظارك عند الإفراط في تناول اللحوم بعيد الأضحى ..فيديو

من بينها القلي.. طرق غير صحية تجعل تناول اللحم غير صحي

قبل العيد| اِعرف الطرق الصحية لطهي اللحمة ومدة الاحتفاظ بها في الثلاجة والفريزر.. 4 علامات تكشف الطازج منها

ما المدة السليمة لحفظ اللحوم الضاني والكندوز والمفروم؟

انتبه.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول اللحم الضانى

ترشيحاتنا

ناشئ الأهلي: وجودي في القلعة الحمراء لا يقل عن احترافي في أوروبا

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي في مسابقة الدوري

تمنى للعراق الرخاء والاستقرار..السيسي يهنئ برهم صالح بعيد الاضحى

عدلي القيعي: صالح جمعة مشاكله مع كل مدربيه.. وفايلر يضغط عليه

هل يشترك الابن المتزوج مع والده في أضحية واحدة ؟ فيديو

خطوة جديدة لـ الأهلي بشأن عقوبات السوبر المصري ضد كهربا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد

رفقة عائلتها.. علا رشدي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد