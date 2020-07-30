ابتعد عن المشوي والمحمر.. طرق طهي للحمة غير صحية

تختلف اكلات عيد الاضحي في طرق طبخ وتقديم اللحوم وطبخها ولكن قدمت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري أصح طرق لطهي اللحم الأحمر.









الطهي في الفرن ويكون مع اللحم بقدونس + كرفس+ جزر (لأنها تمتص الدهون الموجودة في اللحم بنسبة كبيرة ) وحرارة الفرن تكون قوية لقتل اي ميكروب مع اللحم الضاني.





















2- الطهي في الكيس الحراري صحي ومهم .













3- السلق في ماء قليل (نشوح اللحم اولا بدون اي دهون خارجية حتى يأخذ لون به في وعاء به جزر كرفس بصل كرات وماء يغطي نصف اللحم فقط وعندما تمتص الماء نزود ماء قليل بماء قليل حتى ينضج اللحم ؛ لأن كثرة الماء في سلق اللحم يفقد اللحم قيمته الغذائية العالية )













(طرق الطهي الخاطئة وغير الصحية )









1- القلي (جريمة بشعة في حق صحتك ) والتي تضر القلب ولها مخاطر علي مرضي الضغط وتصلب الشرايين حيث انها تسبب جلطات وسرطانات.









2- الشيّ على الفحم وملامسة اللحم للفحم أو أسياخ الحديد التي تحمل صدأ وبكتيريا ضارة مما يعمل على حدوث تفاعل مع اللحم ويسبب تسمما غذائيا .





3-- الشيّ عموما على الشوايات ينصح به مرة واحدة فقط إسبوعيا او مرة شهريا لأن هناك عناصر نيتروجينية وثاني أكسيد الكربون تخرج من اللحم او تتكون في اللحم عند عملية الشواء وفقد الدهون الطبيعية من اللحم لها أضرار بالغة على مرضى الكبد والكلي.









⁦⁩ينصح بتناول كوب شاي أخضر بدون سكر بعد تناول اللحم بساعتين + ينصح بتناول اللحم فقط مع سلطة خضراء مكونة من جزر بقدونس خس جرجير فلفل أخضر -بدون نشويات تماما.









وتكون وجبة النشويات قبل وجبة اللحم والخضار بساعتين او بعدها بساعتين.









تناول فاكهة ليلا في العشاء وتكون مليئة بالألياف الطبيعية مثل التفاح --الأناناس -- الخوخ --البرتقال لأنها تمتص السموم من الجسم وتعمل على تنقية الدم