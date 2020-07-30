احذرها .. 5 أخطاء نفعلها عند تخزين لحوم الأضحية

هناك العديد من الأخطاء التي تقوم بها ربة المنزل عند تخزين االلحوم .. وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان غسل اللحمة قبل التفريز والتجميد يسبب ذلك فقدان تيبس رمي ، لوسط حامضي ، وفقدان تشميع اللحمة ، فيجب ان تشطف اللحوم فقط قبل الطهو شطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية .









كما نجد البعض يضع لحم الأضحية بأكياس ملونة ولكن يجب وضعها في اكياس بيضاء شفافة ونبدأ في تعبئة اللحوم في كل كيس بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.





نضع أكياس اللحوم بعد تفريغ الهواء منها على قدر استطاعتنا حتى نتجنب حروق التجميد ، نضعها في الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويبدأ لونها في الاخضرار.









يجب أن توضع الناحية التي بها الدهون إلى الأعلى حيث ان الدهون سريعة الفساد لذلك يجب ان تتعرض للتجميد في وقت أقل .









يجب مراعاة كفاءة الفريزر في التجميد ، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة ، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.