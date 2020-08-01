وزيرة البيئة تستعرض دراسة دمج القطاع غير الرسمي للعاملين بمنظومة المخلفات

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة ليلى إسكندر وممثلي البنك الدولى دراسة دمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة النظافة بمحافظة القليوبية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تلك الدراسة وما يماثلها من دراسات تبحث آليات دمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة إدارة المخلفات تعبر بوضوح عن اهتمام الدولة بهذا القطاع، والبحث عن جميع السبل الممكنة لتقنين أوضاعه والاستفادة مما يقدمه للدولة من خدمات، موضحة أنه تم وضعهم في الاعتبار منذ اللحظة الأولى لتصميم المشروع المزمع تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي للحد من تلوث الهواء.











وقالت وزيرة البيئة إن الدراسة استعرضت بداية هذا القطاع في مصر، والأعمال التي يقوم بها من معالجة مبدئية وفرز، والمردود الاجتماعي والاقتصادي له سواء من خلال توفير فرص عمل مباشرة واستثمار أهلي قومي عن طريق الطلب على المعدات المستخدمة كالتريسكلات والمكابس والكسارات.











كما أعربت عن اهتمامها بإمكانية تطبيق التوصيات الصادرة عن تلك الدراسة بجميع محافظات الجمهورية، لتكون توجهات عامة لدمج القطاع غير الرسمي لمقدمي الخدمة بمنظومة المخلفات.











من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية إشراك القطاع غير الرسمي من مقدمي الخدمة بمنظومة المخلفات، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في إدارة المنظومة الجديدة بشكل مستدام، خاصة بمنطقتى العكرشة والزرايب وبعض الأماكن بمدينة الخصوص، مع ضرورة الإسراع فى عقود الجمع والنقل بالمحافظة لتنفيذ المنظومة الجديدة بشكل فعال.









