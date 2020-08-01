في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

شهدت منطقة القيسارية بحي غرب أسيوط ثاني هبوط أرضي مفاجئ دون وقوع خسائر بشرية في أقل من 24 ساعة.









تلقت غرفة عمليات المحافظة صباح اليوم، السبت، إخطارا من رئاسة حي غرب أسيوط يفيد بورود بلاغ بوقوع هبوط أرضى بمنطقة طهر الحمام بشارع شلبى بمنطقة القيسارية دون وقوع خسائر بشرية.









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على الفور انتقل محمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، وأحمد ثابت، نائب رئيس الحي، وضباط قسم شرطة أول أسيوط وقوات الحماية المدنية، وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط موقع الهبوط.









وكانت منطقة القيسارية شهدت مساء أمس، الجمعة، حدوث هبوط أرضي بعمق 4 أمتار ومسطح 40 سم بشارع بورسعيد الرئيسي "السكة الجديدة" بميدان المجذوب.









على الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث قسم أول أسيوط وقوات الحماية المدنية وقسم الطوارئ بشركة مياه الشرب الصرف الصحي والغاز الطبيعي.

