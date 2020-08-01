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سيارات

عشان متتفاجئش.. أكثر الأعطال التي تصيب السيارات الحديثة

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:00 م
اكثر ألاعطال التي
اكثر ألاعطال التي تصيب السيارات الحديثة
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اشرف عطية
مجرد سماعك لكلمة سيارة جديدة يرتبط بذهنك سيارة بدون مشاكل بدون أعطال، ولكن الواقع غير ذلك، فكلما زاد التطور زاد التعقيد والأعطال.


ومن العوامل الأساسية التي يقوم على أساسها الأشخاص بشراء سيارة جديدة بدلًا من السيارات المستعملة هو توقعهم عدم تعرض السيارات الحديثة إلى المشاكل والأعطال لمدة خمس سنوات على الأقل.




لكن كثيرا ما يحدث في وقتنا الحالي أن تتعرض السيارات الحديثة لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية، كما تتواجد في بعض السيارات عيوب تصنيع تؤثر على سلامة وأمن السيارة.


وقامت مؤسسة Which البريطانية المتخصّصة في الأبحاث الاستهلاكية بإجراء عدد من الأبحاث حول أكثر الأعطال انتشارًا في السيارات الحديثة، وجاءت نتائج الأبحاث والتي كانت مستمدة من تجارب مالكي عدد كبير من السيارات الحديثة على وجود خمس أعطال رئيسية تصيب السيارات في الثلاث سنوات الأولى من شراء السيارة، وسوف نستعرضها هنا اليوم، وهي كما يلي:


1-نظام الفرامل
إصابة نظام المكابح في السيارة بالأعطال من أخطر ما يكون على سلامة السائقين والركاب، وحسب الأبحاث فإنه من أكثر الأعطال التي تصيب السيارة الحديثة تأتي بسببه، لذا ينصح بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير لتهالكها أو لوجود عطل فيها حتى وإن كانت السيارات جديدة.


2- الانبعاثات
حذر بعض خبراء السيارات من  ظهور مشكلة في نظام التحكم في ملوثات العادم، والذي يعمل على الحدّ من انبعاثات الغازات السامة الخارجة من المحرك، حيث يشعر السائقون بضعف أداء السيارة، وتصاعد الدخان الكثيف من العادم، بالإضافة إلى ظهور علامة التحذير من وجود مشكلة في نظام العادم على لوحة التحكم في السيارة.


3- نظام تحديد المواقع
على الرغم من اعتقاد كثير من الأشخاص أن نظام تحديد المواقع من الأشياء الكمالية فى السيارة وليس ذات أهمية، لكن في عصرنا الحالي أصبح جميع السائقين تقريبًا يعتمدون على نظام تحديد المواقع في جميع تنقلاتهم خاصة عند السير في المدن الجديدة، كما أنه من المميزات التي تم دفع مبالغ إضافية بها عند شراء السيارات، لكن كثيرًا ما يحدث خلل لهذا النظام.


4- نظام التعليق الهوائي
يعتبر نظام التعليق الهوائي من أبرز الأنظمة في السيارات، ويتكون من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض، وفي حال تعرضه للأعطال فإنه يؤثر على سلامة وأمان السيارة، وذلك لتأثيره على مقود القيادة وثبات السيارة، خاصة على السرعات العالية، كما يؤثر على مسافة الكبح، ويؤثر أيضًا على راحة الركاب.


5- البطارية
أشارت نسبة كبيرة من المشاركين في الأبحاث إلى ظهور أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع، لكن هذه الأعطال غالبًا ما ترجع إلى سلوكيات خاطئة للسائقين، حيث توجد كثير من التجهيزات الكهربائية في السيارات الحديثة، ويحدث أحيانًا سوء استخدام لها، كما قد يتناسى السائقين غلق أضواء الإنارة، ونسيان فصل الأجهزة التي تشحن عبر البطارية.
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