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حوادث

ضبط ١٥٠ كيلو لحوم غير صالحة بمحلات الجزارة بالسويس

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:33 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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حسن غنيمة
تمكنت مديرية التموين فى السويس من ضبط ١٥٠ كيلو لحوم غير صالحة بمحلات الجزارة فى عدد من المناطق فى احياء المحافظة الخمسة 

خرجت حملة مكبرة مشكلة من مباحث التموين ومديرية والرقابة التموينية و الطب البيطري قاموا فيها بتفتيش على محلات الجزارة لتاكد من صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى. 

وتمكنت الحملة من ضبط لحوم غير صالحة بعدد من المحلات بمناطق النيل وحى الكويت والسادات وعدد من المناطق الأخرى التى تقع داخل نطاق حى الأربعين. 

حررت مباحث التموين محضر بالواقعة لأصحاب المحلات تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتوالى التحقيقات. 
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