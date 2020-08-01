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مرأة

لن تتوقعها.. تعرف على فوائد الأعضاء الداخلية للأضحية

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:03 م
صدى البلد
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آلاء حسن
لا غنى عن تناول الكبدة والفشة خلال عيد الأضحى المبارك.


وقالت دكتور جيهان الدمرداش، استشاري التغذية العلاجية، إن لحوم الأعضاء الداخلية الأضحية مثل الكبدة، الكلاوى، الفشة، الطحال والقلب، ليست فقط مصدرا للبروتين، فهى غنية بالحديد، خاصة الطحال.


وصنفت جيهان الدمرادش فوائد الأعضاء الداخلية للأضحية كالتالي:


- يأتى الطحال فى المركز الأول من حيث محتوى الحديد، فقطعة متوسطة من الطحال فى حجم الكف تعطى الشخص ٦٠٠٪؜ من الاحتياجات اليومية من الحديد.

- وتأتى الكلاوى فى المركز الثانى من حيث محتوى الحديد.

- أما الكبدة، فهي فى المركز الثالث من حيث محتوى الحديد، وليست الكبدة فقط مصدر للحديد، فهى غنية أيضا بفيتامين أ الداعم للمناعة وللعين والإبصار بشكل خاص.
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