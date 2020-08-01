خارج القصيدة.. كتاب جديد لـ شربل داغر

صدر حديثا عن دار "خطوط" للنشر والتوزيع والترجمة٬ أحدث إبداعات الكاتب والناقد شربل داغر٬ تحت عنوان "خارج القصيدة.. بين تلفُّظ المتكلم والتعالق مع الغير".





ومما جاء في كلمة الناشر عن الكتاب: "أهملَ النقد، بل أسقطَ، في مدارس ومقاربات خارج القصيدة، ما جعل هذا الكتاب غير مسبوق بحثيًّا، هذا ما انطلق منه كتاب الدكتور شربل داغر، فعمل على بلورة هذا المفهوم ابتداء من نظريات الشعر ومن نظريات النقد فالقصيدة، في حسابه تتلفظُ العالمَ، وتتوجه إلى الغير، ما يقيم علاقات حيوية بينهما".





وتابع: "هكذا عالج علاقات القصيدة العربية بخارجها، في المكان الاجتماعي الطلل، والمجلس، والشارع، ثم في المكان السياسي، ما ظهر في الأزمنة الحديثة في: الأمة، والكيان، و"الوطن، كما عالج الكتاب كيف أن القصيدة خرجت لبناء علاقات مختلفة، جديدة، للقصيدة مع العالم والإنسان هذا عنى انفتاحها، في البناء والرؤية والتمثّل، على أساليب متأتية من خارج ثقافتها القصيدة بالنثر، ومن خارج الشعر نفسه من الصورة الزخرفية، التشكيلية، والسينمائية".