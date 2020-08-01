سيارة قمامة تابعة للوحدة المحلية تدهس طفلا في الدقهلية

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل قمامة تابعة لمجلس مدينة المطريه في الدقهلية.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مركز شرطة المطريه بوقوع حادث تصادم بالقرب من شرطة المسطحات المائية بالمطريه ومصرع طفل.





انتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ وتبين مصرع طفل يدعى عادل عيسى فرج ١١ عام مقيم قرية النسايمه التابعه لمركز المنزله اثر صدمه عن طريق سيارة نقل قمامة تابعه لمجلس مدينة المطرية تحمل ارقام ٧٦١٢ د ط ب .





وتم نقل الجثه إلى مشرحة مستشفى المطريه على ذمة تصرفات النيابة فيما تم التحفظ على سائق السيارة والسيارة النقل .



