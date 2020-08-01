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أخبار العالم

بإجمالي 67448 حالة.. الكويت تسجل 491 إصابة جديدة بكورونا

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:04 م
الكويت تسجل 491 إصابة
الكويت تسجل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الكويت تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت الكويت 6 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في الكويت إلى 453 حالة.

بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في الكويت 67448 حالة.

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كانت السلطات في الكويت قررت حظر دخول المسافرين من عدد من الدول؛ بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وشمل قرار الحظر الكويتي 31 دولة عبر العالم حيث تزداد فيها معدل الإصابات بالفيروس المستجد.

وشملت الدول الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنجلاديش - الفلبين - سورية - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سريلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو
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