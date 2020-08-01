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رياضة

أخبار الرياضة.. بن شرقي وأوناجم يصلان إلى القاهرة غدا.. وصفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:38 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي :

يصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة غدا، الأحد.

دخل الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق معسكره المغلق الأخير بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من اليوم السبت وذلك حتى عودة بطولة الدوري الممتاز في السادس من أغسطس الجاري.

يرغب مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، في عقد صفقة تبادلية جديدة مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

توج تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، بجائزتي هداف الدوري الإيطالي والحذاء الذهبي الأوروبي، قبل جولة وحيدة من انتهاء الكالتشيو.

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات غدًا، الأحد، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.


أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021.

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة البيانكونيري، استعدادا لمواجهة روما، المقرر لها اليوم، السبت، من منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإيطالي.



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