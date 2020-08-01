أخبار الرياضة.. بن شرقي وأوناجم يصلان إلى القاهرة غدا.. وصفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت على النحو التالي :





يصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة غدا، الأحد.





