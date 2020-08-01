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رياضة

بطلها راكيتيتش.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:01 م
راكيتيتش لاعب برشلونة
راكيتيتش لاعب برشلونة
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محمد السعيد
يرغب مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، في عقد صفقة تبادلية جديدة مع نادي يوفنتوس الإيطالي.

كان نادي برشلونة تعاقد مؤخرا مع ميراليم بيانيتش من يوفنتوس لمدة 4 مواسم، مقابل انتقال آثر ميلو إلى البيانكونيري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن نادي برشلونة يخطط لصفقة تبادلية جديدة مع يوفنتوس، حيث يسعى لمبادلة لاعبه راكيتيتش بـ  رودريجو بيتانكور لاعب وسط يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة التبادلية الجديدة بين برشلونة ويوفنتوس قد تحسم رسميا، عقب انتهاء مسابقة الدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن إدارة برشلونة تعرضت لهجوم عنيف من قبل مشجعي النادي، بعد مبادلة آثر ميلو بـ بيانيتش، حيث ترى الجماهير أن آثر ميلو لا يزال في بدايته ولديه الكثير لتقديمه للفريق، في حين أن بيانيتش وصل إلى سن الثلاثين عاما، ولم يتبقَ له الكثير من الوقت في الملاعب.

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