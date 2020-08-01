ليفربول يعلن عن قميصه الجديد للموسم المقبل.. صور





ونشر موقع نادي ليفربول الرسمي صورا لقميص الفريق الذي الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل والذي يتميز باللون الأحمر المعتاد.





وتوج فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد حرمان 30 عاما.





وأنهى ليفربول مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في صدارة الترتيب بـ 99 نقطة متفوقا بـ 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





ومن المقرر أن يبدأ الريدز استعداداه للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، حيث يحصل الفريق على راحة حاليا.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021.