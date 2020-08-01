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رياضة

غدا الأهلي يعود للتدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:13 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات غدًا، الأحد، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
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