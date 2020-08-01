غدا الأهلي يعود للتدريبات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات غدًا، الأحد، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.





وكان الجهاز الفني للفريق الأحمر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.





ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران على ملعب التتش بالجزيرة.



