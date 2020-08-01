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فن

شاهد.. كارول سماحة تحتفل بعيد الأضحى برفقة ابنتها بالسخنة

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة كارول سماحة صور لها برفقة ابنتها تالا عبر حسابها الشخصي انستجرام . 

وظهر كارول سماحة في الصور برفقة ابنتها تالا خلال قضائهم العطلة الصيفة في العين السخنة . 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة كارول سماحة مع الصور بسبب التشابه الكبير بينها وبين ابنتها تالا . 

حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة 4 ملايين و700 ألف مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري. 


"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.

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