شاهد.. كارول سماحة تحتفل بعيد الأضحى برفقة ابنتها بالسخنة





وظهر كارول سماحة في الصور برفقة ابنتها تالا خلال قضائهم العطلة الصيفة في العين السخنة .





وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة كارول سماحة مع الصور بسبب التشابه الكبير بينها وبين ابنتها تالا .





حقق فيديو كليب "bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة 4 ملايين و700 ألف مشاهدة منذ بداية عرضه على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو الجاري.



"bon voyage" لـ الفنانة كارول سماحة ، من إخراج: بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات: السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين: الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع: دي جي يوسف.



نشرت الفنانة كارول سماحة صور لها برفقة ابنتها تالا عبر حسابها الشخصي انستجرام .