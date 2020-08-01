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حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

السبت 01/أغسطس/2020 - 03:54 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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محمد عبدالحليم
أصيب ثمانية أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى "7 راكب"، أمام عزبة الدرملى التابعة لمركز بنى سويف  وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.
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ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من  المصابين: أماني خيري عبد الفتاح 10سنوات مصاب جرروح وسجات بالجسم ونجلاء رجب احمد 35سنة  ربة منزل ، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمني  واشجان خيري عبد الفتاح 8 سنوات مصاب جروح وسحجات و هدي عبد الفتاح عبدالحليم 30سنة  ربة منزل مصابة  اشتباه ما بعد الارتجاج واحمد حسن رجب 7 سنوات مصاب جروح وسحجات ورئيسة عبد الفتاح احمد 48سنة ربة منزل مصابة جروح وسحجات بسملة ربيع عبد الحفيظ 13سنة سحجات وكدمات بالجسم.

وباسم ربيع عبد الحفيظ 10شهور مصاب سحجات بالجسم وجميعهم مقيمون ملاحية على جمعة التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف وتم ايداعهم قسم الاستقبال فى المستشفى التخصصى لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.
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