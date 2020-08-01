إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب ثمانية أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى "7 راكب"، أمام عزبة الدرملى التابعة لمركز بنى سويف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

إقرأأيضا :









ونقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلا من المصابين: أماني خيري عبد الفتاح 10سنوات مصاب جرروح وسجات بالجسم ونجلاء رجب احمد 35سنة ربة منزل ، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمني واشجان خيري عبد الفتاح 8 سنوات مصاب جروح وسحجات و هدي عبد الفتاح عبدالحليم 30سنة ربة منزل مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج واحمد حسن رجب 7 سنوات مصاب جروح وسحجات ورئيسة عبد الفتاح احمد 48سنة ربة منزل مصابة جروح وسحجات بسملة ربيع عبد الحفيظ 13سنة سحجات وكدمات بالجسم.



