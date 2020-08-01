بعد تعافي آخر 3 مصابين بكورونا| إغلاق قسم العزل بمستشفى الإيمان العام بأسيوط

احتفل مستشفي الإيمان العام في محافظة أسيوط، بإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا









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وقال الدكتورمحمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، إنه تم الإحتفال اليوم بإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، عقب تعافي وخروج اخر 3 حالات، بعد ان أثبتت العينات والمسحات تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام.







