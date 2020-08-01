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محافظات

بعد تعافي آخر 3 مصابين بكورونا| إغلاق قسم العزل بمستشفى الإيمان العام بأسيوط

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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احتفل مستشفي الإيمان العام في محافظة أسيوط، بإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا 


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وقال الدكتورمحمد جمال، مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، إنه تم الإحتفال اليوم بإغلاق قسم العزل المخصص لعلاج وعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفى،  عقب تعافي  وخروج اخر 3 حالات، بعد ان أثبتت العينات والمسحات تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام.


واشاد مدير المستشفى، بالدور الفعال للأطباء المشاركين والمشرفين على العزل، وأطباء التخدير والعنايه المركزة، حيث أثبتوا بجدارة أنهم أبطال هذه الفترة، وكذلك الدور الفعال للصيادلة وأطباء المعامل والأشعة لا يقل أهمية وفعالية عما قام به كل منهم من أجل العبور بهذه المرحلة وتقديم أفضل خدمة لمرضي فيروس كورونا المستجد بالمستشفي، ودور التمريض في متابعة المرضي وتقديم أفضل رعاية لهم.
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