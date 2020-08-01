شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بـ عيد الأضحى

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ا لطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.





من جهته، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن شكره لما أبداه "الطيب" من مشاعر وصادق الدعوات.





وفي وقت سابق، نشر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.



