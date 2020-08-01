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ديني

شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين يتبادلان التهاني بـ عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:05 م
الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
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محمد شحتة
أجرى فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا، اليوم السبت، بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، والخروج من المستشفى بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها.

من جهته، هنأ خادم الحرمين الشريفين، شيخ الأزهر الشريف بعيد الأضحى المبارك، معبرا عن شكره لما أبداه "الطيب" من مشاعر وصادق الدعوات.

وفي وقت سابق، نشر فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بنجاح العملية الجراحية، ونجاح تنظيم مناسك الحج هذا العام.

وقال الإمام الأكبر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسَه ثياب الصحة وتمام العافية".

وأضاف شيخ الأزهر: "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".
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