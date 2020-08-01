تلقينا عروضاً فقط.. كوكاكولا: لم نبع فريق كرة القدم وننتظر قرار الجمعية العمومية

نفي مجلس إدارة نادى كوكاكولا برئاسة المهندس مجدى إسماعيل الأخبار المتداولة حول بيع النادى قطاع الناشئين لإحدى الشركات مؤكدًا أن ما يتم تداوله غير صحيح بالمرة.





وأشار المجلس إلى أنه بالفعل هناك عروض لأكثر من جهة لشراء قطاع الكرة بـ كوكاكولا وذلك ستتم مناقشته خلال الجمعية العمومية للنادى التى ستقام الشهر المقبل ومن المفترض ان تفوض الجمعية العمومية مجلس الادارة في اتخاذ القرار الأفضل لزيادة الإستثمارات داخل نادى كوكاكولا .





وطالب مجلس الادارة الجميع بضرورة توخي الحذر من الأخبار المغلوطة حول هذا الموضوع مؤكدًا أنه في حالة اتخاذ أى قرار سيتم إعلانه من جهه مجلس الإدارة.



