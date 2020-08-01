إزالة 240 حالة تعدي على أملاك الدولة بالمحلة وردع المخالفين بالنيابات العسكرية.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية اليوم من شن حملة مكبرة لإحكام التواجد والرقابة وإزالة التعديات على أراضي واملاك الدولة وردع المخالفين مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي على مستوي قري مركز المحلة .

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وجاء ذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة تنفيذ حملات ازالة التعديات على املاك الدولة ( الرى والصرف - اوقاف - سكة حديد ) طبقا للموجة السادسة عشر وإحالة كافة المخالفين للنيابات العسكرية .

كما نبه رئيس مجلس مدينة المحلة التنبيه علي المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم قانونيا وإداريا .

كما أسفرت خلال تلك الفتره عن تنفيذ إجمالي ازالة حالات 240 حالة ازاله علي املاك الصرف و الري و السكه الحديد بمساحة 79200.5 متر تم تنفيذ منهم 238 حاله علي املاك الصرف و الري بمساحة 78166.5 متر .

كما تضمنت 2 حاله علي املاك السكه الحديد بمساحة 1034 متر بالوحدات المحليه لقرى العامريه و محلة ابو على و ميت الليت و محلة حسن و شبرابابل بنطاق قري مركز المحلة .