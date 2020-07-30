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محافظات

إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بإجمالي ١٦٥ مترا بالغربية

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:59 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم عن شن مسئولو الإدارة الزراعية بالسنطة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية أسفرت عن إزالة التعديات عن حوالى ١٦٥ متر حفاظا على هيبة الدولة وإحالة كافة المخالفين إلي النيابات العسكرية .

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية فى توجيهاته إلي مسئولي الجهات التنفيذية بالضرورة لرفع وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة وردع المخالفين قانونيا على مستوي المحافظ

في ذات السياق صرح  المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة أن المهندس اشرف زهرة مدير عام الإدارة الزراعية بالسنطة والمهندس خالد شتلة رئيس قسم حماية الأراضى نجحوا فى إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بلغ اجماليهم ١٦٥ متر .

وشدد وكيل وزارة الزراعة أنه لا تهاون فى إزالة اى تعديات يمكن أن تحدث على الاراضى الزراعية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والسيد القصير وزير الزراعة .

كما أوضح  وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن كافة المخالفين يتم إحالتهم إلي النيابة العسكرية وردع المخالفين قانونيا حفاظا على هيبة الدولة .

 

 

إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بإجمالي ١٦٥ مترا بالغربية
إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بإجمالي ١٦٥ مترا بالغربية
إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بإجمالي ١٦٥ مترا بالغربية
إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بإجمالي ١٦٥ مترا بالغربية
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