محافظ الشرقية يستجيب لشكوى أهالي قرية الشوافين

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم فى المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.





وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في العمل على بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة اليها عبر مجموعة الأدوات والطرق التي تتيحها المحافظة في التواصل مع الجمهور كمكتب خدمة المواطنين وبوابة الشكاوى الإلكترونية والرقم المخصص عبر الواتس اب ، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوى الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطن.

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واعلن محافظ الشرقية انه تم تلقي شكوي من اهالي قرية الشوافين التابعة لمركز ومدينه اولاد صقر تفيد بوجود بعض المشاكل بشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية وعلي الفور وجه محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمعاينة القرية علي الطبيعة لازالة اسباب الشكوي.





ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه بناء علي توجيهات محافظ الشرقية تم التنسيق مع رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي والإنتقال فورا للقرية يرافقة مديري إداراتي ( صحه البيئة - الطب العلاجي ) بالمديرية ومدير الإدارة الصحية بمركز اولاد صقر) ولجنة من المراقبين الصحيين بإدارة صحه البيئة بالمديرية لمعاينتها علي الطبيعة حيث تبين وجود مياه صرف صحي بشوارع القرية الأم الذي يؤدي لتلوث البيئة والإضرار بصحة وسلامة المواطنين.





أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم الإستعانه بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسحب المياه المرشحه من شوارع القرية وجاري انهاء اعمال الصيانه لشبكة الصرف الصحي بالقرية والتأكد من وصول مياه شرب نظيفه للمواطنين بمنازلهم حرصا علي صحتهم وسلامتهم.