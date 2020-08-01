AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتحسين الخدمات العلاجية.. أورمان الشرقية تدعم قسم الحضانات بمستشفى مشتول السوق المركزي بأجهزة طبية

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمديرية الشئون الصحية من خلال تجهيز وتزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى .

وجهه المحافظ الشكر لهم لمبادراتهم الداعمه لتطوير القطاع الصحي لمواجهة اي أحداث أو تداعيات طارئة مثل جائحه كورونا ، وكذلك تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس.
اقرأ ايضا:
وأضاف المحافظ أن هذه الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، مؤكدًا علي تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الازمة بسلام.  

ومن جانبه أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام جمعية الأورمان بتدعيم قسم الحضانات بمستشفي مشتول السوق المركزي بأجهزة طبية شملت ( 5 حضانات – 5 مضخات تحاليل صيني - 5 مونيتور وظائف مختلفة – 3 شفاط سوائل سعة 5 لتر – 5 سرنجات محاليل صيني ) مساهمة منها في الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال الأحمر بالشرقية تدعم مجمع البطراوي المخصص لعزل الوافدين من الخارج بمستلزمات طبيه بنصف مليون جنيه

ولادة في زمان الكورونا.. طفلان من سيدتين مصابتين بفيروس كورونا بالشرقية

أورمان الشرقية تدعيم مستشفى الحسينية المركزي بجهاز غسيل كلوي

بتكلفة 4 ملايين و200 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يشهد تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى بلبيس المركزي

ترشيحاتنا

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

لماذا حبست المحكمة حنين حسام ومودة الأدهم.. الحيثيات: حرضتا على البغاء والدعارة وإغواء الشباب

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 34 وجهة دولية

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

بطلها راكيتيتش.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

بملابس عصرية.. بسمة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

على الموضة وتعشق الأسود.. شاهد أجمل فساتين نيللي كريم على السجادة الحمراء