لتحسين الخدمات العلاجية.. أورمان الشرقية تدعم قسم الحضانات بمستشفى مشتول السوق المركزي بأجهزة طبية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمديرية الشئون الصحية من خلال تجهيز وتزويد المستشفيات والوحدات الصحية بالأجهزة والمستلزمات الطبية للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى .





وجهه المحافظ الشكر لهم لمبادراتهم الداعمه لتطوير القطاع الصحي لمواجهة اي أحداث أو تداعيات طارئة مثل جائحه كورونا ، وكذلك تقديم المساعدات الغذائية والطبية والوقائية للمصابين بالفيروس.

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وأضاف المحافظ أن هذه الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين البسطاء والأسر الأكثر إحتياجًا ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، مؤكدًا علي تضافر كافة الجهود بين جهات العمل المختلفة لمواجهة فيروس كورونا والعبور من هذه الازمة بسلام.





ومن جانبه أعلن محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي قيام جمعية الأورمان بتدعيم قسم الحضانات بمستشفي مشتول السوق المركزي بأجهزة طبية شملت ( 5 حضانات – 5 مضخات تحاليل صيني - 5 مونيتور وظائف مختلفة – 3 شفاط سوائل سعة 5 لتر – 5 سرنجات محاليل صيني ) مساهمة منها في الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.