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حوادث

إصابة ربة منزل في انهيار منزل بإحدى قرى ملوي

السبت 01/أغسطس/2020 - 09:30 م
انهيار منزل
انهيار منزل
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ايمن رياض
شهدت قرية ديروه التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا إنهيار منزل من طابقين مما أدى الي إصابة ربة منزل علي الفور  انتقلت  سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ . 

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تلقي اللواء محمود  خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية ديروة. 

وعلي الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى. 

حيث تبين انهيار منزل من طابقين ملكا لشخص يدعي عبد السلامع. ع. ا  63  سنة فلاح وتسبب الحادث  في إصابة سيدة تدعي إيمان.م  45  ربة منزل وهي جارة صاحب المنزل  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق وجار رفع  آثار العقار النهار. ر
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