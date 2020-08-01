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أخبار العالم

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:35 م
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر اقتصادي أن الآلاف من تذاكر السفر سيتم إلغاؤها بعد قرار الكويت حظر الطيران التجاري مع 31 دولة.

وأكد المصدر أن نحو 10 آلاف تذكرة سفر ستُلغى بعد قرار حظر الطيران التجاري، لاسيما وأن آلاف المقيمين في الكويت سيقومون بإلغاء حجوزاتهم خوفًا من عدم رجوعهم ودخولهم مرة أخرى إلى الكويت.


وبيّن المصدر أن أغلب تذاكر السفر الملغاة ستكون للجالية المصرية في البلاد، التي سيفضل غالبيتهم عدم السفر خلال هذه الفترة. 

وكشف المصدر أن قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية وخسائر فادحة لبعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة. 

ووصف المصدر قرار منع السلطات الصحية دخول مواطني 31 دولة بأنه «قرار متسرع وردة فعل لما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرًا إلى أنه «لم يبن على أسس واضحة تقنع الجمهور، لاسيما وأن الرحلات المجدولة المغادرة المقررة لليوم الأول للسماح للرحلات التجارية 23 رحلة والقادمة 20 رحلة، الأمر الذي تسبب في إرباك جدول الرحلات والمسافرين». 

وتساءل المصدر كيف تسمح السلطات الصحية بسفر المواطنين والمقيمين إلى الدول المحظورة وفي المقابل تمنع دخول رعاياها؟ قائلا «ألا يشكّل ذلك خطرًا على المواطنين طالما أن تلك الدول محظورة من دخول البلاد». 

وأكد أن مكاتب السفر في البلاد ستقوم بإرجاع مبالغ التذاكر الملغاة إلى المسافرين، إلا إن بعض شركات الطيران الإقليمية ستماطل في إرجاع المبالغ، الأمر الذي سيشكل معضلة أمام الكثيرين خلال المرحلة المقبلة.
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