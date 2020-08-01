محمد فؤاد ينشر صورة جديدة والجمهور: «مشتاقين لأفلامك الحلوة»

شارك النجم محمد فؤاد جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





ونالت صورته تفاعل كبير من جمهوره وجاءت بعض التعليقات كالأتي :





منور يا فنان





واحشنا اوى يا فؤش





مشتاقين لأفلامك الحلوة





طرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " بالتزامن مع حلول عيد الاضحى المبارك









وتقول كلمات الأغنية:





"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..





أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله

بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهيين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله





يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود"









ويذكر ان "شكوى الى الله " من كلمات والحان محمد فؤادو توزيع كريم عبد الوهاب