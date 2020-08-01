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رياضة

تشيلسي ضد أرسنال.. بوليسيتش يتقدم بالهدف الأول للبلوز بعد مرور 5 دقائق

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدّم فريق تشيلسي على آرسنال بالهدف الأول في المباراة التي تجمع الفريقين الآن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ستاد ويمبلي.

جاء هدف تشيلسي الأول في الدقيقة الخامسة من توقيع بوليستش من هجمة منظمة بدأها الفريق لتصل الكرة لماسون ماونت في الجهة اليسرى، مررها بالعرض بدوره لأولفييه جيرو، الذى مررها بالكعب القدم لبوليسيتش القادم من الخلف، ليضع الكرة في شباك مارتينيز حارس مرمى ارسنال، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وتأهل آرسنال إلى المباراة النهائية بعد الفوز على حامل اللقب مانشستر سيتي، فيما تجاوز طرف لندن الثاني تشيلسي مانشستر يونايتد في نفس المرحلة، ليبقى حسم اللقب من صالح أبناء العاصمة الانجليزية.

ويستهدف آرسنال حصد البطولة لضمان مشاركته في مسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، فيما يستهدف تشيلسي تحقيق اللقب، لتتويج الموسم الأول للمدرب فرانك لامبارد مع البلوز.

ويسعى آرسنال لمصالحة جماهيره، بعدما قدم موسما متواضعا في الدوري الإنجليزي وأنهاه في المركز الثامن، ولم يعد أمامه أي فرصة لضمان المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل، إلا الفوز باللقب.

في المقابل، ضمن تشيلسي تأهله إلى دوري الأبطال في الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.
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