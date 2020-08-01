لراغبي الالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. تعرف على المصروفات الخاصة بكلياتها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/ 2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.













وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.









ونقدم لكم التفاصيا الخاصةبمصروفاتت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:









مصروفات كلية الطب بشري 85 ألف جنيه

مصروفات كلية طب الاسنان 63 ألفا

مصروفات كلية الصيدلة 52 ألفا

مصروفات كلية العلاج الطبيعي 45 ألفا

مصروفات كلية العلوم الطبية التطبيقية 16 ألفا

مصروفات كلية إدارة أعمال عربي 25 ألفا

مصروفات كلية إدارة أعمال (إنجليزي) 25 ألفا

مصروفات كلية تكنولوجيا ومعلومات 21 ألفا

مصروفات كلية لغات و ترجمة إنجليزي 20 ألفا

مصروفات كلية آثار وإرشاد سياحي 15 ألفا