40 ألف جنيه الحد الأدنى.. تعرف على مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية بالعام الدراسي 2020 /2021

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.





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الأعلى للجامعات الخاصة: 95% للطب البشرى و90% للأسنان والصيدلة 80% كلية الهندسة





وأوضح المجلس أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.



وننشر لكن مصروفات كليات جامعة الأهرام الكندية:

إعلام انجليزي 45 الف جنيه

إعلام عربي 40 الف جنيه

طب علاج طبيعي 80 الف جنيه

التصميم والفنون الابداعية 55 الف جنيه

اللغات والترجمة 45 الف جنيه

الصيدلة 82 الف جنيه

الفم والاسنان 105 آلاف جنيه

الهندسة 53 الف جنيه

علوم الحاسب 48 الف جنيه

إدارة الاعمال 45 الف جنيه



وقد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعًا الاثنين الماضي، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. صديق عبدالسلام الأمين العام للمجلس، ورؤساء الجامعات.