في وقت قياسي.. العراق يسجل أكبر قفزات كورونا





سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 126704 إصابات، في وقت قياسي.









وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي إنه قد تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4805 , فيما جرى تسجيل 1841 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 89275 حالة.









وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 32624 , منهم 463 في العناية المركزة.









واعتبرت وزارة الصحة، أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في العراق "جرس إنذار"، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات "صارمة" بحق المخالفين لإجراءات السلامة.









وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في بيان، إن "زيادة أعداد الإصابات هي عكس ماهو مطلوب ومتوقع بأن تكون هناك بداية انخفاض لأعداد الإصابات، بالرغم من أن أعداد الوفيات قد انخفضت"، لافتًا إلى أن "زيادة أعداد الإصابات مؤشر غير جيد ،وهي نتيجة عدم التزام المواطن بإجراءات السلامة".



