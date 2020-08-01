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أخبار البلد

شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
استقبلت مواقع شارع 306 بالدقي ومساكن شيراتون وطنطا زائريها لليوم الثاني على التوالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وسط أجواء حرصت إدارة المواقع على توفيرها لرواد الشارع مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووزعت شركة أسواق مصر إكسبريس، التابعة لشركة تحيا مصر القابضة، المسئولة عن إدارة وتشغيل مواقع شارع 306 ، الحلوى، والهدايا الرمزية على الأطفال ورواد الشارع، فضلا تزيين المواقع وإنارتها بأضواء احتفالية استقبالا للعيد.

يأتي ذلك وسط إجراءات وقائية اتخذتها الشركة لاستقبال الزائرين في ظل فيروس كورونا المستجد من شأنها مراعاة احتياطات السلامة والأمان لزائري المواقع من بينها: تعقيم المواقع بالمطهرات قبل وبعد استقبال الزائرين، وتخصيص بوابة تعقيم كمدخل موحد لدخول الموقع، على يتم أن تخصيص مخرج آخر لمغادرة الموقع، كما تم توفير جهاز كاشف الحرارة للزائرين، وعدم السماح  بدخول أي زائر يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة.

وجرى وضع علامات ملصقة لتوضيح المسافات المسموح بها بين الطاولات، بما لا يقل عن مترين، كذلك السماح بثلاثة أفراد بحد أقصى بالنسبة للعاملين بوحدة الطعام، على أن يتم استلام البضائع خارج الموقع وتطهيرها قبل الدخول، وألا يُسمح بدخول الزائرين بدون ارتداء الكمامات، كما يتم التأكد من ارتداء جميع الأفراد المتعاملين مع تجهيز الأطعمة للكمامات والقفازات، مع الإغلاق الفوري وكذا توقيع غرامة على الوحدة التي تخالف ذلك.

وتستقبل مواقع شارع 306 المواطنين بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع،  بطاقة 50% من سعة كل موقع مع استمرار تقديم خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل(الدليفري) حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من خلال تطبيق اطلب دوت كوم otlob. Com,

الجدير بالذكر أن مشروع شارع 306، يأتي لتوفير فرص العمل للشباب وتنظيم الأسواق كأحد عناصر التصدي للاقتصاد الموازي، ويهدف إلى دعم ريادة الأعمال عبر تأسيس تجمعات حضارية مقننة تضم تجمعا لوحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية، كما يوفر المشروع أماكن آمنه لتنزه الشباب والعائلات، ليحصلوا فيه على الخدمات التي يريدونها، وتقدم فيها الأطعمة وفق الاشتراطات الصحية.
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
شارع 306 يتزين لاستقبال زائريه في عيد الأضحى المبارك.. صور
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