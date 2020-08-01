محافظ الإسكندرية يزور قرية الموحدين لرعاية الأيتام وذوي الهمم للتهنئة بالعيد

زار اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، قرية الموحدين لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بنطاق حي المنتزة ثان، والتي تضم حوالي ٨٠ تتراوح أعمارهم من شهور وحتي ١٨ سنة، لتهنئة الأطفال وذوي الهمم بعيد الأضحي المبارك والوقوف علي وضع الأطفال واحتياجاتهم.





و، أشاد المحافظ بالمستوى اللائق ومستوى الرعاية المقدمة للأطفال وذوي الهمم.





ووجه الشكر إلى جميع القائمين بالدار، مطالبهم بضرورة الاستمرار على هذا المستوى الرائع من النظافة وتقديم الخدمات الجيدة للأطفال.

اقرأ أيضًا:

لدعم مرشحيه في العامرية.. مستقبل وطن بالإسكندرية يعقد اجتماعا تنظيميا لمرشحي مجلس الشيوخ



وأعرب عن سعادته البالغة بوجوده وسط الأطفال لتهنئتهم بالعيد وتلبية كافة احتياجاتهم، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة هو زرع روح البهجة والفرح على الأطفال في العيد.



واستفسر المحافظ من المسئولين بقرية الموحدين عن وجود أي احتياجات لهم، مؤكدا علي تقديم كامل الدعم لهم.