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منوعات

عمره 38 سنة.. وفاة مقدم برامج شهير بأزمة قلبية مفاجئة.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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احمد شريف

توفي ماهلون رييس ، وهو  واحد من أشهر مقدمي برامج Deadliest Catch الذي يكشف رحلات الصيد المميتة ، عن عمر يناهز 38 عامًا.


وأكدت زوجة ريس وفاته بعد أن أصيب بنوبة قلبية صباح السبت الماضي.


و أخبرت زوجة النجم مجلة  ،TMZ أنه نجا في البداية من النوبة القلبية ، لكنه لم يستعد وعيه أبدًا.


وأضافت زوجته أن  أسرته قررت رفع جهاز  دعم الحياة في اليوم التالي، لعدم وجود أي تطورات في حالته الصحية.


و أخبرت زوجة رييس مجلة  TMZ ، أنه كان محاطًا بأحبائهم في وقت وفاته.


بدأ البرنامج التلفزيوني Deadliest Catch في عام 2015 ويتبع الصيادين على متن سفن الصيد في بحر بيرنج خلال موسم صيد سرطان البحر وسرطان البحر في ألاسكا.

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