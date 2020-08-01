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رياضة

دروجبا يترشح لرئاسة الاتحاد العاجي لكرة القدم

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
تقدّم نجم كرة القدم العاجية ديدييه دروجبا بترشحه لانتخابات رئاسة اتحاد بلاده واعدا في تحقيق نهضة في الرياضة الشعبية التي "تعاني" راهنا بحسب الهداف السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي.

وكان القائد السابق لمنتخب "الفيلة" قد تلقى صفعة في منتصف يوليو الماضي عندما رفضت رابطة اللاعبين العاجيين تأييده، لكنه حظي في النهاية على ثماني رعايات ودعم من إحدى المجموعات الخمس المطلوبة للترشح للانتخابات.

قال دروجبا البالغ 41 عاما "لا يهمني كثيرا ان اكون رئيسا للاتحاد العاجي، بل المهمة المرتبطة بهذه الوظيفة. كرتنا تعاني، نلتزم بالمساهمة في نهضة كرة القدم العاجية".

تابع "عدت وأنا عازم على المساهمة في تجديد وتطوير كرة القدم العاجية"، معتبر انه "من الهام أن أعيد لكرة القدم العادية ما قدمته لي".

وبعد تقديم الطلبات، أمام اللجنة الانتخابية خمسة أيام لتحليل ملفات الترشيح والمصادقة عليها.

وبالاضافة الى دروجبا، ترشح إدريس ديالو، نائب الرئيس السابق في الاتحاد والمدعوم من رابطة اللاعبين، ونائب الرئيس الحالي ورئيس رابطة الدوري سوري دياباتيه.

وكانت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) قد أوقفت نقابة اللاعبين العاجيين بسبب "عدم امتثالها للقانون" ورفضها دعم ترشح دروغبا لانتخابات رئاسة الاتحاد.
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